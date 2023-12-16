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NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'şer sayı kaydetti.

Abdulkadir Karakaya  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı

İstanbul

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Alperen'in takımı Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve bu sezon 13. kez kazandı.

Alperen Şengün'ün 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle mücadele ettiği Rockets'ta, Dillon Brooks 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Bu sezonki 18. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta, Desmond Bane 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, Jaren Jackson 22 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

Cedi Osman'lı Spurs, Lakers'ı yendi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, sahasında Los Angeles Lakers'ı 129-115 mağlup etti.

Spurs'te Cedi Osman 15 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 36 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Keldon Johnson ise 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı.

Lakers'ta 23 sayı ve 14 asistle "double-double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynayan Austin Reaves'in performansları yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 107-112

Washington Wizards-Indiana Pacers: 137-123

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-92

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-125

Boston Celtics-Orlando Magic: 128-111

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 129-115

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 96-103

Phoenix Suns-New York Knicks: 122-139



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