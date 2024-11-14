NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double-double" ile katkı yaptı

İstanbul
NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 8 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 4 blok, 1 top çalma ile oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Rockets'ta Jalen Green 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Clippers'ta James Harden'in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Cavaliers, 13'te 13 yaptı
Sezona namağlup şekilde devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-106 mağlup ederek 13'te 13 yaptı.
Bu sonuçla Cavaliers, NBA tarihinde sezona 13 galibiyetle başlayan 6. takım oldu.
Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Donovan Mitchell ise 23 sayıyla galibiyette katkı sağladı.
Maçın en skorer oyuncusu olan Jared McCain'in attığı 34 sayı, 76ers'ın mağlubiyetini engelleyemedi.
76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise maçta 17 dakika 15 saniye süre alırken, 4 sayı, 9 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
Antetokounmpo'dan 59 sayı ile sezon rekoru
Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatma bölümünün sonucunda 127-120 mağlup ederken, Giannis Antetokounmpo 59 sayıyla sezon rekoru kırdı.
Takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Antetokounmpo, NBA'de bu sezon bir maçta en fazla skor üreten oyuncu oldu.
Victor Wembanyama, NBA'de 50 sayı atan en genç 4. oyuncu oldu
San Antonio Spurs konuk ettiği Washington Wizards'ı 139-130 yenerken, Victor Wembanyama 50 sayıyla kariyerinin en skorer maçını oynadı.
20 yaşındaki Fransız oyuncu Wembanyama, NBA'de bir maçta 50 sayı ve üstü atan en genç 4. oyuncu oldu.
Wembanyama, 3 sayılık atışlarda 16'da 8 isabet sağlayarak NBA kariyer rekorunu kırdı.
Sonuçlar:
Orlando Magic-Indiana Pacers: 94-90
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 114-139
New York Knicks-Chicago Bulls: 123-124
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 106-88
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 106-114
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 111-103
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 127-120 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 139-130
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 128-123
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 106-98
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 127-104Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.