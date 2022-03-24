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NBA'de Alperen Mavericks'e karşı 'double double' yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 110-91 kaybettikleri Dallas Mavericks maçında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.03.2022
NBA'de Alperen Mavericks'e karşı 'double double' yaptı

Ankara

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Mavericks, sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Rockets'ı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla mağlup etti.

Luka Doncic'in yokluğunda Mavericks'in skor yükünü, 28 sayı kaydeden Jalen Brunson ve 26 sayı, 6 asist üreten Spencer Dinwiddie çekti.

Alperen, hem sayı hem de ribaunt bakımından Rockets'ın lideri oldu. 14 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla oynayan Alperen dışında Christian Wood da 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

76ers, eksik Lakers'ı yendi

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışındaki Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers'a konuk olduğu maçı 126-121 kazandı.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, James Harden 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 21 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 6 sayı attı.

Sakatlığı yaklaşık bir aydır devam eden Anthony Davis dışında LeBron James'ten de yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Russell Westbrook'un 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Dwight Howard'ın 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Malik Monk 23 sayı, Carmelo Anthony de 20 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Suns peş peşe 6. maçını kazandı

Lig lideri Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves deplasmanından 125-116 galip ayrıldı.

Üst üste 6. galibiyetini elde eden Suns'ta Deandre Ayton, 35 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 14 de ribaunt aldı. Devin Booker 28 sayı, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves cephesinde Anthony Edwards 19, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley ve Jaylen Nowell 15'er sayı kaydetti.

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