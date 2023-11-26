Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,093.70
BTC/USDT
37,787.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 127-123 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

İstanbul

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Ömer Faruk'un takımı Jazz kazandı

Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi.

Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127

Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasıyla bölgede güçlü duruş sergiliyor
Demir yolları olası afetlere karşı erken uyarı sistemleriyle donatılıyor
Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladı
Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Benzer haberler

NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Nuggets'ı yendi

NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak
Anadolu Efes'ten Öğretmenler Günü jesti

Anadolu Efes'ten Öğretmenler Günü jesti
NBA'de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı

NBA'de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet