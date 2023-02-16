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NBA'de 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 118-112 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.02.2023
NBA'de 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti

Ankara

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.

Art arda 4. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, James Harden da 19 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Darius Garland 27 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve Evan Mobley 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

76ers'ta Furkan Korkmaz, Cavaliers'ta da Cedi Osman maç kadrosunda yer almadı.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise Oklahoma City Thunder'a 133-96 yenildikleri maçı 8 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Jokic'in takımı, Doncic'in takımını devirdi

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Denver Nuggets, konferansta ilk 6'ya girerek play-off'lara doğrudan katılmayı amaçlayan Dallas Mavericks'i 118-109 mağlup etti.

Peş peşe 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Jeff Green 24 sayı, Michael Porter 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

All-star oyuncusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Mavericks'te ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Yeni Lakers, Pelicans karşısında kazandı

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-102 yendi.

Takasın son gününde yaptığı hamleler sonrası tam kadro ilk maçına çıkan Lakers'ta Anthony Davis 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, LeBron James 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve D'Angelo Russell 21 sayı, 7 asist üretti.

Pelicans'ta C.J. McCollum'un 22 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Brandon Ingram'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 117-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 120-110

Brooklyn Nets-Miami Heat: 116-105

Atlanta Hawks-New York Knicks: 101-122

Boston Celtics-Detroit Pistons: 127-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 118-112

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 117-111

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 133-96

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 118-109

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 120-102

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