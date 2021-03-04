NBA'de 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Istanbul
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan koronavirüs testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.