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NBA'de 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 04.03.2021
NBA'de 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan koronavirüs testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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