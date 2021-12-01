Dolar
13.30
Euro
15.04
Altın
1,783.13
ETH/USDT
4,747.00
BTC/USDT
57,146.00
BIST 100
1,847.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Koronavirüs

NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın all star oyuncusu LeBron James, koronavirüse yakalandı.

Yunus Kaymaz   | 01.12.2021
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul

NBA'de bu gece oynanan Sacramento Kings maçı öncesinde girdiği rutin koronavirüs testi pozitif çıkan James, protokoller gereği kadroya alınmadı.

Yıldız oyuncu, 24 saat içinde iki testi negatif çıkmaması halinde en az 10 gün takımdan ayrı karantinada kalacak.

LeBron James, bu sezon 23 maçın 12'sinde takımdaki yerini alamadı. 10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen James, birer mücadelede de cezası ve koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadı.

36 yaşındaki oyuncu, normal sezon başladığından bu yana sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulandığı 17. basketbolcu oldu.

Testinin pozitif çıkmasının ardından özel uçakla Los Angeles'a dönen LeBron James'le konuşan takım arkadaşı Anthony Davis, James'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini basınla paylaştı.

LeBron James, eylül ayında düzenlenen basın gününde, koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü
Aşı karşıtlığı 'Kovid-19 vakalarının artmasına neden oluyor' değerlendirmesi
Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

Benzer haberler

NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de Warriors'ı yenen Suns kulüp rekorunu egale etti

Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor

Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor
Mehmet Okur oyunculuk kariyerindeki başarısını başantrenörlüğe de taşımak istiyor

Mehmet Okur oyunculuk kariyerindeki başarısını başantrenörlüğe de taşımak istiyor
Türkiye'de 24 bin 317 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 bin 317 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi