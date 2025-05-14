NBA play-off'larında Pacers konferans finaline yükseldi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans finaline çıktı.
İstanbul
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, deplasmanda Cavaliers'ı 9 sayı farkla yenerek Doğu Konferansı finaline yükseldi.
Konuk ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 31 sayı, Pascal Siakam 21 sayı kaydetti.
Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'in 35 sayı, Evan Mobley'in 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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Thunder seride 3-2 öne geçti
Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 112-105 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.