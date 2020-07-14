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NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA'de yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.07.2020
NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

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