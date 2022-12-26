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NBA Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 139-118 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.12.2022
NBA Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi

Ankara

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede lider Celtics, en yakın takipçisi Bucks'ı konuk ettiği maçı kazandı.

Celtics'i galibiyete, 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan Jayson Tatum ve 29 sayı, 5 ribaunt üreten Jaylen Brown taşıdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday'in 23 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Jokic'ten 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asist

Batı Konferansı'nda liderlik yarışı veren Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 2 uzatmaya giden karşılaşmadan 128-125 galip ayrıldı.

Konferans lideri Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle NBA tarihinde eşine az rastlanır bir "triple double"a imza attı. Sırp pivot, Oscar Robertson (1961, 1962) ve James Harden'dan (2016) sonra bir maçta 40 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen 3. oyuncu oldu.

Art arda 4. galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 28 sayı, 13 ribaunt ve Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Suns'ta ise Landry Shamet 31 sayı, 6 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 17 sayı, 16 asistle mücadele etti.

Öte yandan kasığındaki sakatlık yüzünden 3 maçtır oynayamayan Suns'ın all-star gardı Devin Booker, ağrılarının artması nedeniyle ilk çeyrekte sahayı terk etti.

Mavericks, Nowitzki'nin heykelinin dikildiği gün kazandı

Dallas Mavericks, 21 sezon formasını giydiği kulübün 2011'de tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan Alman basketbolcu Dirk Nowitzki'yi, heykelini dikerek onurlandırdı.

Mavericks, spor salonunun önündeki heykelin açılışı sonrası oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 124-115 kazandı.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Christian Wood 30 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve Tim Hardaway 26 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-119

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 124-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 139-118

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 128-125 (uzatmada)

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