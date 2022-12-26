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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez Filistinli hakem görev alacak

Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 26.12.2022
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez Filistinli hakem görev alacak

Ankara

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Saadia'ya da yer verildi.

Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.

İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.


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