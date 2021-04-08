NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi.
Ankara
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.
Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.
Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.
Durant 7 hafta sonra parkeye adım attı
Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.
Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.
Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı.
Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137
Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111
Boston Celtics-New York Knicks: 101-99
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96
Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)
NBA'de bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen bir oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan bu yana 483 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde bir pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.