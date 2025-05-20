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Monaco, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk peşinde

Organizasyonda Fransa'yı temsil edecek Monaco, ikinci kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. Monaco'nun en büyük hücum gücü Mike James, beşinci kez yer alacağı Dörtlü Final'de ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Erkan Tiryaki  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Monaco, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk peşinde

Abu Dabi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'yı temsil edecek Monaco, ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de yer alacak Monaco, ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.

Tarihinde ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek Monaco, daha önce bu organizasyonda 2022-2023 sezonunda yer almıştı.

Söz konusu sezonda da Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'la karşılaşan ve rakibine yenilen Monaco, daha sonra Barcelona'yı mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Normal sezonu 4. bitirdi

Monaco, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te bitirdi.

Sezonu 21 galibiyet, 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'nın rakibi oldu.

Monako'daki ilk iki maçı kazanan, sonra Barselona'daki iki karşılaşmayı kaybeden Monaco, beşinci müsabakayı seyircisi önünde oynadı.

Büyük çekişmenin yaşandığı son maçı 85-84 alan Monaco, tarihinde ikinci kez Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Avrupa Kupası zaferi var

Monaco, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını Avrupa Kupası'nı kazanarak elde etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Mike James ilk zaferini istiyor

Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, dördüncü kez yer alacağı bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Mike James, sezon içinde 39 maçın tamamına ilk 5'te başlarken, 15,9 sayı, 5,8 asistle takımının en önemli ismi olmayı başardı.

Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco'nun kadrosunda Nick Calathes, Elie Okobo, Jordan Loyd, Daniel Theis gibi önemli yıldızlar da yer alıyor

Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyun kurucu: Elie Okobo, Jordan Loyd, Terry Tarper, Matthew Strazel, Nick Calathes, Mike James

Forvet: Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Vitto Brown

Pivot: Georgios Papagiannis, Daniel Theis, Petr Cornelie, Mam Jaiteh, Donatas Matiejunas.

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