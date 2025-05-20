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Spor, Basketbol

Dörtlü Final'in en başarılı ve tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun en başarılı ve en tecrübeli başantrenörü olarak Ergin Ataman ön plana çıkıyor.

Erkan Tiryaki  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Dörtlü Final'in en başarılı ve tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman

Abu Dhabi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ve Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de başantrenörler de büyük mücadele verecek.

Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran Türk başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde 7. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak. Bunu 3 farklı takımla başaran Ataman, daha önce İtalya ekibi Montepaschi Siena'yla 1, Anadolu Efes'le 4, Panathinaikos'la ise 1 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Panathinaikos'la tekrar Dörtlü Final'de bulunacak Ergin Ataman, kupayı da 3 defa kazandı.

Üç şampiyonluğunun 2'sini Anadolu Efes'le, 1'ini Panathinaikos'la alan Ataman, bunu sadece 2021-2024 arasındaki 4 sezonda başardı.

Ergin Ataman, 7. Dörtlü Finali'nde 4. zaferini Yunan ekibiyle yaşamaya çalışacak.

Jasikevicius'tan büyük başarı, üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'in adeta vazgeçilmezi oldu.

Ataman gibi 3 farklı ekiple bu heyecanı yaşayan Jasikevicius, 2021, 2022, 2023 ve 2024'ten sonra 2025'te de çalıştırdığı takımı Dörtlü Final'e taşıdı.

Üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak Litvanyalı başantrenör, 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le bu heyecanı yaşamıştı. Jasikevicius, Barcelona'yı 3, Fenerbahçe Beko'yu 2, Zalgiris'i ise 1 kez Dörtlü Final'e götürdü.

49 yaşındaki başantrenör, 6. kez bulunacağı Dörtlü Final'de ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamayı hedefliyor.

Bartzokas 12 yıl sonra yeniden zafer istiyor

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 12 yıl önce Yunan ekibiyle yaşadığı başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamaya çalışacak.

Kariyerinde 6. kez Dörtlü Final'de mücadele verecek Yunan başantrenör, Olympiakos'un başında 5. kez bu heyecanı yaşayacak. Bartzokas, Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı da Dörtlü Final'e taşımıştı.

Yunan başantrenör, 2013'te Londra'da düzenlenen Dörtlü Final'de Olympiakos'la kariyerinin ilk ve tek Avrupa Ligi zaferini elde etmişti.

Spanoulis'in ilk heyecanı

Monaco'yu çalıştıran Vassilis Spanoulis, başantrenörlük kariyerinde ilk kez Dörtlü Final'de yer alacak.

Oyunculuk döneminde Avrupa'nın efsane oyun kurucusu olarak gösterilen Spanoulis, aktif basketbol kariyerinde kupayı 3 kez kazanırken, 3 defa da Dörtlü Final'in MVP'si olmuştu.

Basketbolcu olarak alışık olduğu Dörtlü Final'de ilk kez saha kenarında takım yönetecek Vassilis Spanoulis, bu heyecanı da Monaco'yla 11 yıl formasını giyerek sayısız başarıyla efsanesi olduğu Olympiakos'a karşı yaşayacak.

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