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Milliler hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 yenildi.

Süha Gür   | 16.08.2019
Milliler hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-36 geride kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü ele geçiremeyen milliler, parkeden 87-72 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.30'da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

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