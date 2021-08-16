Euro
9.98
Dolar
8.47
BIST 100
1,460.00
Altın
1,774.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Spor, Basketbol

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Magic karşısında 'double double' yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Orlando Magic ile oynadıkları hazırlık maçında "double double" yaptı.

Yunus Kaymaz   | 16.08.2021
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Magic karşısında 'double double' yaptı

İstanbul

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde dördüncü maçına çıktı.

Magic'e 89-76 kaybettikleri mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 23 dakika 51 saniye süre alan Alperen, 13 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Genç pivot, ilk maçında Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Uygun: 'Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli basketbolcu

Milli basketbolcu

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'den NBA Yaz Ligi'nde 'double-double'

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek