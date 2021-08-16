İstanbul
Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde dördüncü maçına çıktı.
Magic'e 89-76 kaybettikleri mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 23 dakika 51 saniye süre alan Alperen, 13 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadı.
Genç pivot, ilk maçında Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.