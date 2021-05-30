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Milan, CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki üçüncülük maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti.

Emre Doğan   | 30.05.2021
Milan, CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti

Istanbul

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki üçüncülük maçında, yarı finalde Anadolu Efes'e yenilen CSKA Moskova ile Barcelona'ya mağlup olan AX Armani Exchange Milan karşılaştı.

Karşılaşmadan 83-73 galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

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