Milan, CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki üçüncülük maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti.
Istanbul
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki üçüncülük maçında, yarı finalde Anadolu Efes'e yenilen CSKA Moskova ile Barcelona'ya mağlup olan AX Armani Exchange Milan karşılaştı.
Karşılaşmadan 83-73 galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.