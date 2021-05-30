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Fransa Açık Tenis Turnuvası başladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 2 tura yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.05.2021
Fransa Açık Tenis Turnuvası başladı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda birinci gün

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek kadınlar birinci tur maçında, Japon tenisçi Naomi Osaka (fotoğrafta) Rumen rakibi Patricia Maria Tig ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Başkent Paris'te düzenlenen turnuva, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 4 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak Roland Garros'da 3. turdan ötesini göremeyen Naomi Osaka, dünya sıralamasının 63. basamağındaki Patricia Maria Tig ile karşılaştı. Osaka, 6-4 ve 7-6'lık setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ana tabloya elemelerden katılan dünya 139'uncusu Anhelina Kalinina, 26 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Erkeklerde ise 11 numaralı seribaşı Roberto Bautista, Mario Vilella'yı, 12 numaralı seribaşı Pablo Carreno da Norbet Gombos'u 3-0'lık skorla geçerek adını 2. tura yazdırdı.

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