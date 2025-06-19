"Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik"
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve takımın oyun kurucuları Sevgi Uzun ile Alperi Onar, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendikten sonra açıklamalarda bulundu.
Atina
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Turnuvaya mental olarak iyi hazırlanmıştık. Dünkü yakın geçen maçtan sonra da bu karşılaşmada bunu gösterdik. Sonuçta Fransa iyi bir takım. Mağlubiyetle iyi başa çıktık. Bu maça odaklanmayı başardık. İki maçı da kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. İlk adımı attık. Sahada savaşmazsanız kazanamazsınız, biz de öyle yaptık. Bazı anlarda konsantrasyonu kaybettik ama bu hatalardan da öğreniyoruz. Sakatlık yaşamadık. Kazandığımız için mutluyuz. Cumartesi büyük bir maç olacak. Kazanarak çeyrek finale kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşması için hazır olduklarını da belirten tecrübeli başantrenör, "Böyle turnuvalarda dramatik değişiklikler yapamazsınız. Turnuvaya iyi hazırlanarak gelmeniz gerek. Yunanistan'ı iyi tanıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Karşılaşma için bazı küçük ayarlamalar yapacağız. Temiz bir zihinle çıkıp savaşacağız. Yunanistan maçına hazırız." diye konuştu.
"Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik"
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Sevgi Uzun, İsviçre'yi 91-67 yendikleri 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında baştan sona iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Fransa maçı üzücü bir mağlubiyetti ama oradan çok şey öğrendik. Maçı kaybetmemize rağmen bizim için çok güzel bir başlangıçtı. Yapabileceğimiz şeyleri, potansiyelimizi gösterdik. Fransa turnuvanın favorisiydi. Öyle başlamak, güçlü başlamak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bunun da devamını bu maçta göstermiş olduk. Güzel bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Şimdi arada bir günümüz var. Çok iyi hazırlanıp aynı şekilde Yunanistan'a karşı da böyle oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasına hazır olduklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Onların evinde olduğumuzun farkındayız. Taraftarların çok olacağının da farkındayız ama Yunanistan'da olmamızın bir avantajı da burada birçok Türk olması. Onların da gelip bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Maç içinde iniş çıkışlar olur ama biz kazanmaya geldik. Çeyrek final maçı olduğunda da eminim ki hiçbir şey fark etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
"Yunanistan maçına tam konsantrasyonla çıkacağız"
Barış ve Dostluk Salonu'nda İsviçre'yi 91-67 yendikleri A Grubu ikinci maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Alperi Onar, "Turnuvalar önemlidir. O yüzden ilk günkü stresimizi attık. Fransa gerçekten çok iyi bir takımdı. Eksiklerine rağmen gerçekten çok kaliteli bir takım. O şekilde mücadele etmek bizim için değerliydi. Bence turnuvaya çok iyi başladık. Önceki turnuvalara göre çok iyi bir adım attık. Bu turnuva bizim için çok önemli. O yüzden dünü dünde bıraktık ve bugün yeni bir sayfa açtık. Çünkü gruptan çıkana kadar her zaman sonraki maç daha önemli." ifadelerini kullandı.
Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasının önemine değinen milli basketbolcu, "Öncelikle hedefimiz grup maçlarını en iyi şekilde noktalamaktı. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Bugün o yükselişimizi sürdürüyoruz ama bizim için en önemlisi Yunanistan maçı olacak. Şimdi bir gün ara vereceğiz. Yunanistan maçına tam konsantrasyonla çıkacağız. Hedefimiz o maçı alıp gruptan çıkmak, çeyrek finale kalmak olacak." diye konuştu.
İsviçre'ye karşı 17 sayı, 8 asist, 4 ribaunt üreterek maçın oyuncusu seçilen Alperi, performansına ilişkin ise "Bugün ben, dün Olcay mükemmel bir oyun ortaya koydu. Bir dahaki maç, başka biri olacak. Bizim için önemli olan kazanmak, turnuvaya devam etmek ve çeyrek final oynamak. Benim de katkım olduysa ne mutlu bana." yorumunu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.