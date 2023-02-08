Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,883.69
ETH/USDT
1,676.40
BTC/USDT
23,230.00
BIST 100
4,232.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor Adana Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elbistan'da enkazın altından 48 saat sonra kurtarılan Muhammed Doğan Bostan bebeğin, enkazdan çıkışından itibaren elini emmesi dikkati çekti
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

LeBron NBA rekorunu kırdı ama Lakers kaybetti

LeBron James, takımı Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a 133-130 yenildiği maçta Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu rekorunu kırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.02.2023
LeBron NBA rekorunu kırdı ama Lakers kaybetti

Ankara

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler Lakers ile Thunder arasındaki maçı izleyenler, NBA tarihi açısından önemli bir ana tanıklık etti.

Maçı 38 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, normal sezon kariyerindeki toplam sayısını 38 bin 390'a çıkardı. 38 yaşındaki James böylece 38 bin 387 sayıyla Abdülcabbar'a ait rekorun yeni sahibi oldu. Seyirciler arasında yer alan 75 yaşındaki Abdülcabbar, rekor sonrası James'e sarıldı.

Ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook'un 27 sayı, 8 asistlik performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, Jalen Williams 25 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve Josh Giddey 20 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynadı.

Booker 21 maç sonra Suns formasına kavuştu

Phoenix Suns, Brooklyn Nets deplasmanından 116-112 galip ayrıldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Deandre Ayton ve 21 sayı, 8 ribauntla oynayan Mikal Bridges taşıdı.

Sakatlığı yüzünden 21 maç kaçıran Suns'ın all-star şutör gardı Devin Booker 19 sayı, 6 asistle sahalara döndü.

Önceki iki maçında 44 ve 47 sayı atan Nets oyuncusu Cam Thomas, bu defa da 43 sayı kaydetti. 21 yaşındaki Thomas, peş peşe 3 maçta 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu.

Sonuçlar

Orlando Magic-New York Knicks: 98-102

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 112-116

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 116-107

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 104-89

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 146-112

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 130-133

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Polonya ile deplasmanda karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Polonya ile deplasmanda karşılaşacak

LeBron NBA rekorunu kırdı ama Lakers kaybetti

TBF'den AFAD'a 5 milyon liralık destek

NBA'de Blazers'ı yenen Bucks, serisini 8 maça çıkardı

NBA'de Blazers'ı yenen Bucks, serisini 8 maça çıkardı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

NBA'de Kyrie Irving'in Mavericks'e takas edildiği ileri sürüldü

NBA'de Kyrie Irving'in Mavericks'e takas edildiği ileri sürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet