Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
121,033.80
Altın
1,578.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
logo
Spor, Basketbol

LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a duygusal bir mesajla veda etti.

Yunus Kaymaz   | 28.01.2020
LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

İstanbul

Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan LeBron James, "Hazır değilim ama başlayalım. Buraya bir şeyler yazmayı deniyorum ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum. En son pazar sabahı Philadelphia'dan Los Angeles'a dönmeden önce sesini duydum. Bizim son konuşmamız olacağı aklıma gelmezdi. Kalbim kırık, yıkıldım." ifadelerini kullandı. 

Mesajını "Seni seviyorum kardeşim" diye sürdüren LeBron James, "Kalbim Vanessa ve çocuklarla birlikte. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Bizim ve Los Angeles Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yükü alarak yola devam etmek benim sorumluluğum. Lütfen beni cennetten izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı. 

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

NBA'de Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi

Mavericks Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Mavericks Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Efsane Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Efsane Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum
Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi İtalyanları da derinden üzdü

Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi İtalyanları da derinden üzdü