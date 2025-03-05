LeBron James, "50 bin" sayıyı geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, NBA kariyerinde normal sezon ve play-off dahil 50 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.
İstanbul
Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 22. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkarırken LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayıyla normal sezon ve playoff'larda 50 bin sayı barajını aşarak tarihe geçti.
NBA'in en iyi oyuncusu tartışmalarında Michael Jordan ile kıyaslanan 40 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu da geliştirmeye devam ediyor.
LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde normal sezonda da 41 bin barajını aşarak 21. kez All-Star'a seçildi.
Rekorlar kırmaya devam
NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, 40 yaşına rağmen yeni rekorlar da kırmaya devam ediyor.
40 yaşındaki oyuncu, bu sezon Golden State Warriors'ı 120-112 mağlup ettikleri maçta 42 sayı kaydederek bir ilki başardı.
James, 40 ve üstü yaşta çıktığı NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.
LeBron James, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu ünvanını da elde etti.
NBA'de en fazla sayı üreten ilk 5 isim şöyle:
|Sıra
|Oyuncu
|Toplam Sayı
|Normal Sezon
|Play-off
|Yıl
|1.
|LeBron James
|50,033
|41,871
|8,162
|2003-hala oynuyor
|2.
|Kareem Abdul-Jabbar
|44,149
|38,387
|5,762
|1969-1989
|3.
|Karl Malone
|41,689
|36,928
|4,761
|1985-2004
|4.
|Kobe Bryant
|39,283
|33,643
|5,640
|1996-2016
|5.
|Michael Jordan
|38,279
|32,292
|5,987
|1984-2003
Cavaliers'ı zirveye taşıdı
ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu LeBron James ile aynı eyaletin NBA'deki temsilcisi Cleveland Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı.
Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti ancak 2016'da şampiyonluğu kazandı.
Heat ile 2 şampiyonluk
Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Heat'e imza attı.
James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te bir araya geldi.
Yıldız basketbolcu, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.
Lakers'ı 10 sene sonra şampiyon yaptı
Heat kariyerinden sonra Cavaliers'a dönen ve burada 4 sezon daha görev yapan James, 2020'de Lakers ile anlaştı.
James, 2020 sezonunda Lakers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıdı.
Kazandığı ödüller
LeBron James, kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşadı (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.
Başarılı basketbolcu, geçen yıl 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kerim Abdülcabbar'a ait rekoru da kırdı. James, bu sezon da 21. kez all-star seçilmişti.
En fazla sayı atan oyuncu ünvanına sahip olduğu all-star maçlarında 3 kez MVP seçilen (2006, 2008, 2018) James, dörder defa bu başarıyı yakalayan Bob Pettit ve Kobe Bryant'ın ardından ikinci basamakta bulunuyor.
James, normal sezonda en fazla MVP olan oyuncular arasında ise Kerim Abdülcabbar (6), Bill Russell (5) ve Michael Jordan'dan (5) sonra Wilt Chamberlain ile üçüncülüğü paylaşıyor.
Şampiyonluk yaşadığı 4 yılda da final serisinin MVP'si seçilen James, bu alanda 6 kez bu başarıyı elde eden Michael Jordan'ın ardından ikincilikte yer alıyor.
NBA'de sezonun en iyi 5'lerine 19 kez, en iyi 5'e ise 13 defa giren "Kral" lakaplı basketbolcu, bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.
Lige adım attığı 2004'te yılın çaylağı seçilen James, 2008'de sayı, 2020'de de asist kralı oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.