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Spor, Basketbol

Kupada finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek, finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Sergen Sezgin   | 18.02.2022
Kupada finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Bursa

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla henüz 4. dakikada rakibine 13-2'lik üstünlük sağladı. Oyuna sonradan giren Larkin'in üst üste attığı 3 sayılık isabetler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyundaki kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, çeyreği de 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe açılan farkla beraber sakin bir oyunla başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı korumayı başardı: 34-22. Darüşşafaka, rakibinin baskılı oyununa bir türlü reaksiyon gösteremeyince oyun disiplininden iyice koptu ve soyunma odasına Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini ve iyi savunmasıyla Darüşşafaka'nın direncini iyice kırdı. Bu çeyrek genelinde Micic ve Bryant ikilisinin asist ve sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.

Son çeyrekte açılan farkla beraber rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.


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