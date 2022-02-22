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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport yarın karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 22.02.2022
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

İstanbul

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Safiport ise çıktığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanırken, birini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 74-56 kazandı.

Öte yandan ligin 17. haftasından ertelenen Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı da yarın oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

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