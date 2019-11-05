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John Collins'e 25 maç ceza

Amerikan Basketbol Ligi'nde Atlanta Hawks forması giyen John Collins, doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.11.2019
John Collins'e 25 maç ceza

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen John Collins, doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu vücudunda "Peptide-2" isimli büyüme hormonuna rastlanan Collins, 25 maçlık ceza süresi boyunca maaş da alamayacak.

17 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan 22 yaşındaki Collins, bu sezon 25 karşılaşma ceza verilen 3. oyuncu oldu.

Brooklyn Nets'ten Wilson Chandler ve Phoenix Suns'tan Deandre Ayton'ın da doping testi sonucu pozitif çıkmıştı.

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