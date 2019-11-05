Barcelona sahasında Slavia Prag'la golsüz berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftasında Barcelona sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la 0-0 berabere kaldı.
Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, F ve G gruplarında birer maç yapıldı.
İspanya'nın Barcelona takımının, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladığı F Grubu mücadelesi 0-0 sonuçlandı.
Lider Barcelona, puanını 8'e, son sıradaki Slavia Prag da 2'ye yükseltti.
G Grubu'ndaki maçta ise Alman ekibi Leipzig, Rusya'nın Zenit takımını deplasmanda 2-0 yendi. Leipzig'in gollerini, 45+5'inci dakikada Demme ve 63. dakikada Sabitzer kaydetti.
Puanını 9'a çıkaran Leipzig, liderliğini sürdürdü. Zenit ise 4 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.