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Barcelona sahasında Slavia Prag'la golsüz berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftasında Barcelona sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la 0-0 berabere kaldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.11.2019
Barcelona sahasında Slavia Prag'la golsüz berabere kaldı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, F ve G gruplarında birer maç yapıldı.

İspanya'nın Barcelona takımının, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladığı F Grubu mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Lider Barcelona, puanını 8'e, son sıradaki Slavia Prag da 2'ye yükseltti.

G Grubu'ndaki maçta ise Alman ekibi Leipzig, Rusya'nın Zenit takımını deplasmanda 2-0 yendi. Leipzig'in gollerini, 45+5'inci dakikada Demme ve 63. dakikada Sabitzer kaydetti.

Puanını 9'a çıkaran Leipzig, liderliğini sürdürdü. Zenit ise 4 puanda kaldı.

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