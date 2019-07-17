Euro
6.38
Dolar
5.69
BIST 100
99,636.20
Altın
1,405.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder'dan yıldız oyuncu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.07.2019
Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Ankara

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Houston Rockets, oyun kurucusu Chris Paul'un yanı sıra 2024 ve 2026 ilk tur draft hakkını Oklahoma City Thunder'a verme karşılığında Russell Westbrook'u renklerine bağladı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği Thunder formasıyla 821 maça çıkan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Westbrook, 23 sayı, 8,4 asist, 7 ribaunt ve 1,79 top çalma ortalamasıyla oynadı. NBA'de 2016-17 sezonunun en değerli oyuncusu seçilen 30 yaşındaki basketbolcu, 8 kez all-star, 2'şer kez all-star'ın en değerli oyuncusu, sezonun sayı ve asist kralı oldu.

Kariyerinde 9 kez all-star seçilen 34 yaşındaki Paul ise 950 karşılaşmada 18,5 sayı, 9,7 asist, 4,5 ribaunt, 2,23 top çalmalık performans sergiledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri

Benzer haberler

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 10 bin pota müjdesi

THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Itoudis

Hidayet Türkoğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da
Clippers'tan iki yıldız transferi

Clippers'tan iki yıldız transferi