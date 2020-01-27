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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

NBA takımlarından Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne gelen basketbolsever, Bryant'ın anısına çiçek bırakıp mum yaktı.

Yunus Kaymaz   | 27.01.2020
Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

İstanbul

Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.

Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.

NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant

Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.

Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.

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