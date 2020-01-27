Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor
NBA takımlarından Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne gelen basketbolsever, Bryant'ın anısına çiçek bırakıp mum yaktı.
İstanbul
Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.
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Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.
NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.
Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.