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Spor, Futbol

TFF: Deprem bölgesinde oynanacak tüm karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenmiştir

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." denildi.

Serdal Kalaycı   | 27.01.2020
TFF: Deprem bölgesinde oynanacak tüm karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenmiştir

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." ifadelerine yer verildi.

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