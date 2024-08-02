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Spor, Basketbol

Harun Erdenay yeniden TBF'de görev yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde Harun Erdenay'ın başkan vekili olarak yönetim kurulunda yer alacağını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Harun Erdenay yeniden TBF'de görev yapacak

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "Aktif oyunculuk kariyerinin ardından A Milli Takım Menajerliği, Milli Takımlar Direktörlüğü, TBF Asbaşkanlığı, FIBA Yönetim Kurulu Üyeliği ve son olarak da TBF Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay, yeniden TBF ailesine katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Harun Erdenay'ın, ekimde yapılması planlanan TBF Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde başkan vekili olarak TBF Yönetim Kurulu'nda yer alacağı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle Türk basketbolu için çok önemli ve değerli bir isim olan Harun Erdenay'a bizleri kırmadığı ve aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Türk basketbolu yeni bir döneme giriyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımının tamamlanmasıyla hızlı bir yükseliş dönemi yaşamayı, basketbolumuzu yeniden Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyileri arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, basketbol camiasındaki saygın kişiliği ve tecrübesiyle çok büyük katkılarının olacağına inandığımız için kendisine 'Yanımızda ol' çağrısı yaptık, planlarımızı anlattık. Bizi kırmayarak aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Erdenay ise başkan Hidayet Türkoğlu ile hem oyunculuğunun hem de yöneticiliğinin ilk yıllarında birlikte görev aldığını belirterek, "Türk basketboluna sportif ve idari gelişiminin yanı sıra muhteşem bir tesis kazandırdığı için öncelikle kendisine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin çok büyük bir açığı kapatacağına ve basketbolumuza ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Benden de yeni dönemde yanında olmamı istedi ve yapabileceklerimizi düşündüğümüzde bu birliktelik kaçınılmaz hale geldi. Kendisine bu samimi daveti için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunu hak ettiği yerlere taşımak için bugünden itibaren büyük bir istekle yanında olacağımı kıymetli spor camiasına duyuruyorum." yorumunu yaptı.

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