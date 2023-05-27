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Spor, Basketbol

Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi.

Musa Samur  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı

Ankara

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre sezon planlamaları kapsamında Sırp antrenörle anlaşmaya varıldı.

Halkbank kulüp merkezinde düzenlenen imza töreninde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ergin Kaya yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovac, önemli bir kulüpte yeniden çalışacağını belirterek "Halkbank'ta yeniden çalışacak olmaktan gurur duyuyorum. Beraber çalışacağımız değerli antrenörler var. Birinci olmak için arzum yüksek. İyi sonuçlar elde etmek adına elimden gelenin en iyisini yapacağım, sıkı çalışacağım. Tekrar ediyorum, gururluyum." ifadelerini kullandı.

Antrenörlük kariyeri

Halkbank'ı 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da çalıştıran Kovac, iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazandı.

Kovac, kulüp kariyerinde PGE Skra Belchatov, Top Volley Cisterna, Jastrzebski Wegiel, Belogorie Belgorod, Sir Safety Conad, Perugia, Radnicki Kragujevac takımlarında görev yaptı.

Deneyimli antrenör ayrıca Sırbistan, İran ve Slovenya milli takımlarını çalıştırdı.

Slobodan Kovac’ın oyunculuk geçmişinde Sırbistan Milli Takımı ile 2000 Sydney Olimpiyatları'nda şampiyonluk, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunuyor.


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