Galatasaraylı Stankovic, 3 hafta parkeden uzak kalacak

İstanbul
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dragana Stankovic'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Stankovic'in dün gerçekleşen antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı belirtildi.
İlk tetkikleri Bahçelievler Medical Park'ta yapılan 24 yaşındaki Sırp pivotun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Üç haftalık rehabilitasyon sürecinin ardından oyuncunun durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.