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Spor, Basketbol

Galatasaraylı Stankovic, 3 hafta parkeden uzak kalacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dragana Stankovic'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Süha Gür   | 19.10.2019
Galatasaraylı Stankovic, 3 hafta parkeden uzak kalacak

İstanbul

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dragana Stankovic'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Stankovic'in dün gerçekleşen antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı belirtildi.

İlk tetkikleri Bahçelievler Medical Park'ta yapılan 24 yaşındaki Sırp pivotun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Üç haftalık rehabilitasyon sürecinin ardından oyuncunun durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

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