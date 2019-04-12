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Spor, Basketbol

Galatasaray'dan basketbol takımı açıklaması

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı oyuncularının alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 12.04.2019
Galatasaray'dan basketbol takımı açıklaması

Istanbul

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı oyuncularının alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, "Tüm oyuncularımız Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 12.00'de gerçekleştirilen antrenmana katılmış, başantrenörümüz Ertuğrul Erdoğan gözetiminde, yardımcı antrenörlerimiz eşliğinde bireysel çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir." denildi.

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