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Spor, Futbol

Ünal Karaman: Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ikinci yarıdaki iyi oyunlarıyla üç puanı aldıklarını söyledi.

Sergen Sezgin   | 12.04.2019
Ünal Karaman: Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici

Bursa

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyunun geneline bakıldığında ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Karaman, Bursaspor'un daha etkin oynadığını ifade etti.

İkinci yarıya başka bir oyun yapısıyla başladıklarını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"İkinci yarı daha etkiliydik, daha fazla pozisyon üreten ve topa sahip bir takım yapısındaydık. Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici. Ligde her takımın kendince hedefi var. Biz de Avrupa Ligi'ne katılmayı zorluyoruz, alt tarafta ise matematiksel olarak hiçbir takım düşmüş değil. Ligin sonlarına geldiğimiz şu ortam içinde oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynanacak. Galibiyetten ötürü son derece memnunum. Bursaspor'a da başarılar diliyorum."

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