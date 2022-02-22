Dolar
13.78
Euro
15.66
Altın
1,894.47
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
37,724.00
BIST 100
2,022.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 FIBA Erkekler Dünya Kupası eleme maçının güvenlik kaynaklı sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 22.02.2022
FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi

İstanbul

Ukrayna Basketbol Federasyonunun (FBU) açıklamasında, iki takım arasında 27 Şubat'ta yapılması gereken 4. hafta maçının, FIBA tarafından temmuzda oynanmasına karar verildiği belirtildi.

FIBA'nın 7 tarafsız saha seçeneği sunmasına karşın FBU tarafından müsabakanın Kiev'de oynanması görüşünün savunulduğu ifade edildi.

İspanya Milli Takımı'nın ise Kiev'e gitmeye sıcak bakmaması üzerine karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Müsabakanın planlandığı gibi Kiev'de oynanacağı, kesin tarihin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

G Grubu'nda ikide iki yapan İspanya, bir galibiyete sahip Ukrayna'yı üçüncü hafta maçında ağırlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 24 Şubat'ta Cordoba kentinde oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Benzer haberler

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'

İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı

Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı
AB bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek

AB bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek
FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi

FIBA, Ukrayna-İspanya maçını güvenlik endişesiyle erteledi