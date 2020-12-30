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Spor, Basketbol

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Fransa'nın ASVEL ekibini 81-59 yendi.

Ökkeş Ejderha   | 30.12.2020
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde rahat kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine fazla sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada üstün bir mücadele sergileyerek son çeyreğe 17 sayı (59-42) farkla önde girdi.

Son periyotta da farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 81-59 galip ayrıldı.



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