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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe potada kazandı

Emre Doğan   | 06.10.2022
Fenerbahçe potada kazandı

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

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