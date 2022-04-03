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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Kemal Çolak   | 03.04.2022
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.

Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı.

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