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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Lorenzo Brown'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.07.2020
Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Lorenzo Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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