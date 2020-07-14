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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan paralimpik masa tenisçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u tebrik etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.07.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan paralimpik masa tenisçilere tebrik

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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