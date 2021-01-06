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Fenerbahçe Beko'da gözler Kızılyıldız mts maçında

Başantrenör Igor Kokoskov, Kızılyıldız mts ile yapacakları maça ilişkin, "Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman olmuştur. Bizim için önemli bir meydan okuma olacağını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Berad Büyük   | 06.01.2021
Fenerbahçe Beko'da gözler Kızılyıldız mts maçında

İstanbul

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile yapacakları maçın kendileri için önemli bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Rakibimiz yakın zamanda antrenör değişikliğine gitti ve bu sayede yeni bir enerji yakalamayı hedeflediler. Jordan Loyd ve Langston Hall'un muhtemel dönüşleriyle birlikte çok daha farklı bir takım olacaklar. Birçok yetenekli isimleri var. Çok iyi bir kadroya sahipler ve kadro değişikliğinden sonra daha istikrarlı bir görüntü çiziyorlar. Özellikle son birkaç maçtaki mücadeleleri, onların normale döndüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız mts deplasmanından galibiyetle dönebilmek için takım olarak en iyi oyunu sergilemeleri gerektiğini aktaran Kokoskov, şunları kaydetti:

"Belgrad'da kazanabilmek için elimizden gelen en iyi oyunu sergilememiz gerektiğini anlamalıyız. Taraftarlı ya da taraftarsız, Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman olmuştur. Bizim için önemli bir meydan okuma olacağını biliyoruz."

Sarı-lacivertli oyuncu Marko Guduric ise önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bence son dönemde iyi bir iş çıkarıyor, daha iyi idman yapıyor ve bu sayede takım olarak oynadığımız basketbolu geliştiriyoruz. Herkes sağlığına kavuştu. Kızılyıldız'a karşı en iyi oyunumuzu oynamalıyız. Bunu başarırsak galip gelip serimizi sürdürebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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