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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Bozhan Memiş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, yarın oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.

Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.

Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.

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