Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,323.50
BTC/USDT
94,366.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 90-81 yenildi.

Muhammed Boztepe  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a mağlup oldu Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Ankara

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı"nın ismi, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" oldu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hedef 1 milyonu aşkın ziyaretçi
Türkiye'den 8 kişilik heyet Kazakistan'daki uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a mağlup oldu

Trabzonspor'un potada hedefi "doğrudan" Süper Lig

NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Houston'a galibiyeti getirdi

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi

NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi
Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet