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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu Almanya'da kapatacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve normal sezonun son haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu Almanya'da kapatacak

İstanbul

SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, son maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 yenilerek liderlik koltuğunu kaybedip 2. sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 33 haftada 22 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı.

19 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise ligde 7. basamakta yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 87-76 kazanmıştı.

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