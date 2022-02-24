Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

İstanbul
Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi.
Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.