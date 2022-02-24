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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 24.02.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

İstanbul

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi.

Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.

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