Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu

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THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'a 79-71 mağlup oldu.