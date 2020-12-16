Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,854.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'a 79-71 mağlup oldu.

Ökkeş Ejderha   | 16.12.2020
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü: Sığır ve kümes hayvanları Kovid-19'u yaymıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu

Anadolu Efes'te 7. dalya heyecanı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında
Anadolu Efes erteleme maçında ASVEL'i devirdi

Anadolu Efes erteleme maçında ASVEL'i devirdi