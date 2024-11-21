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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini deplasmanda 86-82 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

İstanbul

Müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Shengelia ve Zizic'in sayılarıyla oyundan kopmayan İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 38-37.

Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altı üstünlüğünü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte 5 sayı geriye düştü: 61-56.

Son periyodun başında Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikelerle çembere giden Virtus Segafreda Bologna, farkı 10 sayıya kadar yükseltti: 73-63.

Guduric'in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı'nın basket faul sayısıyla farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, son 5 dakikalık bölümde oyuna ağırlığını koydu.

Sarı-lacivertli ekipte son bölümde kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic, farkın kapanmasını sağladı.

Son hücumda Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı topun ardından Hayes-Davis'le 2 sayı daha bularak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayıyla oynarken, Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı kaydeden Shengelia maçın en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde ederken, 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

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