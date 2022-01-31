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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.

Ercan Çakar   | 31.01.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. LDLC Asvel ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.

Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.

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