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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

Bozhan Memiş  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı Fotoğraf: Ahmet Okatalı - AA

İstanbul

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti: 5-17.

Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi: 22-31.

Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36.

Kızılyıldız son bölümde serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla soyunma odasına 7 farklı önde gitti: 31-38.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı.

Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu: 34-42.

Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi: 41-45.

Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı: 42-54.

Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti: 47-62.

Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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