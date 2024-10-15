Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

İstanbul
Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti: 5-17.
Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.
İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi: 22-31.
Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36.
Kızılyıldız son bölümde serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla soyunma odasına 7 farklı önde gitti: 31-38.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı.
Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu: 34-42.
Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi: 41-45.
Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı: 42-54.
Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti: 47-62.
Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.