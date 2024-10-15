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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftada ikinci kez mağlup oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenildi.

Emrah Oktay  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftada ikinci kez mağlup oldu Fotoğraf: Filip Stevanovic - AA

İstanbul

Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapıldı.

Bu maçın ardından lacivert-beyazlı ekip, üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. İsrail temsilcisi ise ikinci galibiyetini aldı.

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